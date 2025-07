Automobile a fuoco sulla A6 tra Roccavignale e Ceva, autostrada chiusa per un’ora, nessun ferito

Una Peugeot a gasolio ha preso fuoco sulla Savona-Torino, nel tratto tra Roccavignale e Ceva, in direzione Piemonte, al chilometro 93 .

L’incendio, all'altezza di Roccavignale, è avvenuto intorno alle 16.30 e sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo e i volontari del distaccamento di Ceva.

Le fiamme dell’auto hanno causato anche un principio di incendio ad alcune sterpaglie, ma il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente.

Per spegnere le fiamme e per le operazioni di bonifica, il tratto di autostrada interessato è rimasto chiuso per circa un’ora. Intorno alle 17.30 è stato riaperto ed il traffico ha ripreso a circolare. Per fortuna non ci sono stati feriti.