Mantenimento centrale del 118, Alluto (Pd Varazze): "Il Sindaco temporeggia forse perché deve aspettare l'approvazione del suo consigliere regionale di riferimento"

Il consiglio comunale di Savona ha votato all'unanimità contro la centrale unica del 118 per chiedere che quel servizio, nato proprio a Savona decenni fa, rimanga sul territorio. E a Varazze a puntare il dito contro l'amministrazione dopo la richiesta dello scorso inizio giugno è il segretario del circolo del Partito Democratico di Varazze Giulio Alluto.

"Come Pd Varazzino abbiamo chiesto al sindaco di Varazze di attivarsi tramite un ordine del giorno per chiedere il mantenimento della centrale unica del 118 a Savona. Oggi scopriamo che Savona vota all'unanimità un ordine del giorno mentre il Sindaco di Varazze temporeggia forse perché deve aspettare l'approvazione del suo consigliere regionale di riferimento" attacca Alluto.

"Adesso basta. Il sindaco di una città come Varazze deve essere in grado di tutelare gli interessi dei suoi cittadini e non gli interessi di un consigliere regionale di centro-destra - continua l'esponente dem - Le criticità legate ai servizi socio-sanitari e alla tutela dell'ambiente devono essere difese dall'intero consiglio comunale all'unanimità senza guardare il colore politico di riferimento".