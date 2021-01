Gaglioti: "Ad Albenga si potranno curare le manutenzioni costantemente, non solo in emergenza"

"Che Albenga abbia bisogno di un piano di manutenzioni ben organizzata e dettagliata lo sosteniamo da tempo". Così Saverio Gaglioti, portavoce delle due liste civiche "Aria nuova per Albenga" e "Solo per Albenga" esordisce in merito ai disagi avvenuti ieri per la bomba d’acqua subita in città. "Certo, non è possibile evitare o bloccare gli eventi atmosferici; ma credo che con un piano ben dettagliato di manutenzioni continue molti danni si potranno evitare. Oggi il comune di Albenga ha un delegato molto attento e serio: l'ingegner Raiko Radiuk, che si dimostra sempre sul pezzo; grazie al Sindaco Tomatis e all’amministrazione tutta, sappiamo che sta cercando di tamponare con i pochi cantonieri a disposizione. Ed è per questo che noi crediamo che la nuova società multiservizi possa essere la svolta per la nostra città utilizzando forze nuove di manovalanza che possano costantemente fare manutenzioni senza intervenire sempre e solo in emergenza".

Conclude Gaglioti: "Siamo certi che appena l’iter sarà concluso e la nuova società sarà avviata molte cose in città non avverranno più . A chi parla oggi ricordiamo che quando erano loro in amministrazione non è stato fatto nulla per intervenire mentre oggi leggiamo solo critiche e lamentele; credo che queste persone se davvero vogliono bene ad Albenga come dicono, si dovrebbero sedere attorno ad un tavolo quando si avvierà l’iter della società, per dare una mano contribuendo e portando contributi importanti per poter far sì che Albenga sia la città che merita di essere".