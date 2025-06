Albisola, scattata l'ordinanza di stop ai tir in uscita e in entrata dal casello: 10 le sanzioni

È partita da ieri pomeriggio la classica ordinanza che vieta l'utilizzo in entrata e in uscita dei mezzi pesanti dal casello di Albisola Superiore e sono scattate le prime sanzioni della polizia locale albisolese.

"Sono iniziati ieri pomeriggio gli effetti dell'Ordinanza Sindacale di divieto di uscita dal casello autostradale e di transito su Corso Mazzini, Corso Ferrari e via Turati da parte dei mezzi pesanti aventi massa complessiva massima autorizzata superiore alle 7.5 tonnellate - ha spiegato l'assessore Calogero Massimo Sprio - Mi sono intrattenuto dalle 16.00 (orario di inizio del divieto) fino alle ore 20.00 per assistere in prima persona alla gestione di questa attività da parte degli agenti della nostra Polizia Locale".

"Durante il corso delle prime ore il concomitante arrivo di molteplici mezzi pesanti sia in uscita dall'autostrada che in transito su Corso Mazzini ha richiesto non poco impegno da parte degli agenti - continua l'assessore - Nel corso di questo primo giorno sono stati sanzionati 10 autotreni che, nonostante il divieto, hanno attraversato il nostro centro cittadino nelle fasce orarie interdette e sono stati oltre 30 i tir che, in uscita dall'autostrada, sono stati fatti rientrare immediatamente dopo".

"Nessuna risposta scomposta da parte degli autisti dei mezzi pesanti che hanno pagato subito la sanzione in più casi scusandosi per aver commesso l'infrazione - conclude Sprio -

Auspico che nel corso dei prossimi giorni/fine settimana vi sia anche l'effetto del passaparola fra gli autisti in modo da semplificare l'attività di controllo effettuata dagli agenti e da ridurre i rallentamenti che in alcuni momenti si generano su Corso Mazzini in direzione mare-monti".

Gli autisti dei mezzi pesanti che vorranno andare o tornare da Savona, dovranno servirsi del casello di Zinola.

Il divieto vale anche per le strade che conducono alla A10 Genova-Ventimiglia: Corso Mazzini, l'Aurelia di corso Ferrari nel tratto compreso tra la rotatoria in località Vigo, all'intersezione tra la via Morando e corso Poggi, fino al ponte sul Sansobbia e in via Turati.

I divieti di luglio, agosto e settembre:

Luglio: sabato 5 dalle 8 alle 16, domenica 6 07-22; sabato 12 8-16; domenica 13 7-22; sabato 19 8-16; domenica 20 7-22; venerdì 25 16-22; sabato 26 orario 8-16; domenica 27 7-22.

Agosto: venerdì 1 dalle 16 alle 22; sabato 2 agosto 8-22, domenica 3 dalle 7-22; venerdì 8 16-22; sabato 9 agosto 8-22; domenica 10 dalle 7-22:00; venerdi 15 7-22; sabato 16 08-16; domenica 17 7-22; sabato 23 agosto 8-16; domenica 24 7-22; sabato 30 8-16; domenica 31 7-22.

Settembre: domenica 7 dalle 7 alle 22; domenica 14 dalle 7 alle 22; domenica 21 dalle 7 alle 22; domenica 28 dalle 7 alle 22.