Cengio, terminati i lavori per la nuova illuminazione in via Gramsci (FOTO)

Sono ormai terminati i lavori di ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione in via Gramsci a Cengio.

I lavori, inseriti in un programma di ammodernamento e di ricostruzione messo a punto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Dotta hanno già interessato alcune zone del paese (quali, ad esempio, via Santera e località Isole) e altre saranno interessate nei mesi a venire.

"Gli impianti luminosi di via Gramsci, oramai datati, non garantivano più adeguati livelli di illuminazione e non rispondevano ai criteri di risparmio energetico - spiegano dall'amministrazione Dotta - Per tutti i punti luce è stata scelta una illuminazione led, di nuova generazione e più efficiente, il che non solo garantirà un notevole risparmio energetico ma contribuirà ad una maggiore intensità luminosa con benefici in termini di sicurezza e vivibilità".