Insegnamento della religione: prosegue il corso organizzato dalla diocesi di Savona-Noli

“Insegnare: tra competenze educativo-relazionali ed esperienze trasformative” questo il tema del corso di formazione per docenti di religione cattolica che, organizzato dall’Ufficio diocesano per la pastorale scolastica e diretto dal suo responsabile professor Aureliano Deraggi, è autorizzato dall’Ufficio scolastico regionale della Liguria. All’iniziativa, che si svolgerà in modalità a distanza, dalle 17 alle 19, possono partecipare gli insegnanti di religione cattolica di ogni ordine e grado, altri docenti e persone interessate.

Dopo il primo appuntamento del 15 gennaio con relatore il vescovo Calogero Marino, il programma proseguirà poi giovedì 25 febbraio “Responsabilità educativa e patto educativo globale nell’enciclica Fratelli tutti (professor don Gianfranco Calabrese, docente di Ecclesiologia presso la Facoltà Teologica di Genova e di Introduzione alla psicologia e alla pedagogia presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare di Roma); venerdì 9 aprile, “Dinamica di gruppo in contesto scolastico” (dottor Angelo Lombardo, pedagogista, counselor, formatore). venerdì 7 maggio “Asimmetria e vicinanza nella relazione educativa” (dottoressa Cinzia Parodi, psicologa e psicoterapeuta, già responsabile della Struttura semplice dipartimentale psicologia clinica Asl2 Savonese).