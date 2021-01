Balleari (FdI) incontra una delegazione di ristoratori

“Ho ricevuto ed ascoltato la delegazione della manifestazione spontanea che questa mattina ha percorso le strade di Genova per poi fermarsi a De Ferrari. Centinaia di ristoratori che, allo stremo, hanno fatto semplici richieste che ne sottintendono una: dateci la possibilità di lavorare, oppure ristori veri, perché così non possiamo andare avanti”.

Questo è il commento di Stefano Balleari che, in qualità di capogruppo in Regione di FDI, ha accolto ed ascoltato la delegazione di #RistoratoriUniti che, nata sulla rete, è approdata alle porte della politica ligure per bussare e ribadire che non getterà la spugna, ma pretende regole chiare e possibilità di lavorare.

“Ho parlato con persone piene di voglia di fare e speranza ma ormai estenuati – commenta Balleari – Le attuali norme non consentono di programmare alcunché e l’orizzonte pare ancora cupo. Mi sono fatto garante e portavoce dei loro bisogni, le richieste sono chiare: tempi e modi certi che non cambino ogni settimana, sgravi fiscali, ma ancora di più sostegno economico che non sia di pochi spiccioli, tenendo conto del comparto. Come Regione stiamo affrontando tutti i temi come possiamo e la Giunta è sempre al lavoro per dare ristori, ma comprendo che non siano sufficienti. Serve che a Roma smettano di cercare i costruttori del potere a palazzo e provino a ricostruire l’Italia che sta andando in pezzi”.

Stefano Balleari si è fatto garante per tutto il Gruppo consiliare e quindi anche a nome di Veronica Russo e Sauro Manucci, di un impegno nei loro confronti a Roma, presso il gruppo parlamentare ed il suo Presidente Francesco Lollobrigida che, recentemente, ha lanciato una campagna di sostegno al mondo della ristorazione. La delegazione di #risoratoriuniti era composta da:

Robertazzo leonardo

Samanta Fontolan

Martina Vallarini

Alex Ferrari

RICCARDO De Giorgi

Elena Ferrando

Marco Guandalini

Fausto Malerba