Schianto tra un'auto e uno scooter in viale Brigate Partigiane, a Cairo Montenotte: una donna in codice rosso al Santa Corona

Serio incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17:45, a Cairo Montenotte, lungo la statale 29 in via Brigate Partigiane, all'altezza dello svincolo per il supermercato Conad.

Uno scooter, alla cui guida si trovava una donna sulla quarantina, si è scontrata violentemente con un'auto, pare mentre entrambe procedevano nella stessa direzione con l'automobile che avrebbe tentato una svolta colpendo il mezzo a due ruote.

In seguito all'urto la donna è stata disarcionata dal suo motociclo, anch'esso sbalzato distante, compiendo un volo che l'ha portata a diversi metri dal luogo dell'impatto.

La motociclista è stata soccorsa dai militi della Croce Bianca di Cairo, giunti sul posto insieme all'automedica del 118, ma sarebbe restata sempre cosciente durante le operazioni. Dopo le prime cure del caso è stato disposto il ricovero in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure per verificare l'entità dei traumi riportati.

Attivi sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco e la Polizia Locale, che ha provveduto sia a regolare la viabilità sia a raccogliere gli elementi utili a ricostruire la dinamica.

L’automobilista coinvolto non avrebbe invece riportato ferite serie.