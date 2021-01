Recovery Plan, il PD incontra rappresentanze sindacali, economiche e della società, nella delegazione anche i liguri Benifei e Orlando

Non si ferma il serrato confronto sul Recovery Plan organizzato dal Partito Democratico nazionale con sindacati, associazioni di categoria, rappresentanti del mondo economico e della società civile. La delegazione dem è costituita dai Capigruppo di Camera e Senato Delrio e Marcucci, dal Segretario Zingaretti, dai responsabili di settore della Segreteria nazionale e ne fanno parte anche due esponenti liguri: il Capodelegazione PD al Parlamento Europeo Brando Benifei e il Vicesegretario nazionale del partito Andrea Orlando. "L'obiettivo di questi incontri - dichiara Benifei - è poter migliorare ulteriormente il progetto del Recovery Plan, che già ha assorbito molte delle nostre richieste, e ripartire subito con la messa in campo delle misure. Per farlo serve stabilità. Per questo è importante superare rapidamente lo stallo in corso, una crisi insensata che deve essere risolta senza far perdere ulteriore tempo al Paese". Stamattina gli incontri sono partiti con i sindacati, in particolare con il Segretario generale della CGIL Landini, con la Segretaria generale della CISL Furlan e quello della UIL Bombardieri, con rappresentanti del terzo settore e con le organizzazioni ambientaliste. Domani sarà la volta delle imprese e di altre organizzazioni che operano nel sociale, poi toccherà alle organizzazioni giovanili.