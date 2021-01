Pezzi, il nuovo singolo del cantautore varazzino Zibba: "Un grido in mezzo ad una strada deserta"

E' uscito oggi, 26 gennaio, il nuovo singolo "Pezzi" del cantautore varazzina Zibba, il secondo del concept dal titolo “ Amore, Morte e Distrazioni ” in cui musica e arte si fondono.

Il brano segna la seconda tappa del viaggio che preannuncia l’uscita del primo dei tre Ep. “Amore, Morte e Distrazioni” non è solo il titolo del progetto: una triade di tematiche, ognuna legata ad uno dei tre EP, ad un mood musicale e ad esperienze umane diverse, ma che coesistono in un mondo in cui l'amore e la morte sono i due punti fondamentali e le distrazioni servono a salvarsi, un po’ da uno e un po’ dall’altra.

Anche la cover di Pezzi è parte di un unico grande quadro dipinto da Camilla Jeanine (altra metà del collettivo Apt22 insieme allo stesso Zibba), che sta rappresentando le canzoni in chiave cubista attraverso la pittura.

Così, ai testi e alle musiche di Zibba si accompagnano i disegni di Camilla, in un processo creativo senza schemi e in divenire.

“Pezzi è un grido in mezzo a una strada deserta. Ammissione e negazione di uno stato emotivo obbligato, di quando ti senti schiacciato dalle scelte che vorresti non dover fare” dice Zibba.

Scritto, prodotto e Mixato da Zibba, registrato al Bombastic Studio di Imperia e masterizzato da Andrea Bernie De Bernardi all’Eleven Mastering Studio di Milano. Batteria: Andrea Balestrieri Sax: Stefano Riggi Label: INRI

Edizioni: Metatron Publishing

Distribuzione: Artist First