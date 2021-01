Baracca in fiamme in via Ciantagalletto a Savona. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al divampare del rogo nel piccolo fabbricato, usato come ricovero per attrezzi agricoli.

Non si registrano, fortunatamente, persone ustionate dalle fiamme o intossicate dai fumi. Il tempestivo intervento di una squadra di Vigili del fuoco partita dalla centrale di Savona ha riportato la situazione alla normalità in breve tempo.