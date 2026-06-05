Alassio, campionamenti non conformi alla foce del Rio Cardellino: scatta il divieto di balneazione

I campionamenti effettuati hanno infatti evidenziato valori non conformi ai parametri previsti dalla normativa vigente per la balneazione.
A seguito delle verifiche, Arpal ha comunicato la non conformità delle acque nello specchio acqueo interessato, disponendo di fatto il divieto temporaneo di balneazione nell'area di Alassio coinvolta dai controlli.
Il provvedimento dovrebbe restare in vigore fino all'esecuzione di ulteriori analisi che attestino il rientro dei valori entro i limiti consentiti e il ripristino delle condizioni di sicurezza per i bagnanti.