Carabinieri, salvano tre persone bloccate in auto durante un alluvione e 20 ricoverati in una struttura per anziani: consegnate 4 medaglie d'oro e due d'argento (FOTO)

12 Encomi, un Compiacimento, un Elogio, 4 Medaglie d'Oro e 2 Medaglie d'Argento. Queste le onorificenze consegnate questa mattina nella piazza del Brandale a Savona in occasione del 212° anniversario di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri.

Le ricompense sono state consegnate ai militari che si sono distinti in operazioni di servizio o in azioni particolarmente meritorie.



Encomio concesso dal Comando Legione Carabinieri Liguria al Luogotenente Andrea Enrico Giuseppe Casu, Maresciallo Capo Nicola Destefanis, Brigadiere Capo Qualifica Speciale Giancarlo Porcile; Appuntato Scelto Qualifica Speciale Andrea Passalacqua:

“Comandante e addetti di sezione operativa di compagnia capoluogo, evidenziando elevata professionalità, perseverante impegno e spiccato acume investigativo, partecipavano a complessa attività di indagine che consentiva di disarticolare un gruppo criminale dedito alla commissione di furti di attrezzature agricole e ingenti quantitativi di cavi in rame, perpetrati in varie province del nord Italia. L'operazione, che consentiva l’arresto in flagranza di reato di 3 persone e la successiva esecuzione di 5 provvedimenti restrittivi, permetteva di accertare la responsabilità in capo ai sodali di 35 furti per un valore complessivo di oltre 450.000 euro, riscuotendo il plauso dell’opinione pubblica e contribuendo ad esaltare il prestigio dell’istituzione. Provincia di Savona e nord Italia, maggio 2023 – ottobre 2024”.

Encomio concesso dal Comando Legione Carabinieri Liguria al Brigadiere Fabrizio Bava:

“Capo equipaggio addetto ad aliquota radiomobile di compagnia distaccata, evidenziando esemplare altruismo e pregevole spirito d’iniziativa, in occasione di una violenta alluvione che aveva causato l’esondazione del fiume bormida, non esitava ad intervenire in soccorso di due persone rimaste bloccate a bordo di un’autovettura trascinata contro un guard rail dalla corrente.

Assicurandosi ad una fune, sfidando l’impeto delle acque, unitamente ad altro soccorritore, traeva in salvo i malcapitati poco prima che il veicolo fosse completamente sommerso, scongiurando tragiche conseguenze. Cairo montenotte, 26 ottobre 2024”.

Encomio concesso dal Comando Carabinieri Tutela Forestale e dei Parchi al Carabiniere Scelto Ciro Muratore:

“Addetto a nucleo carabinieri forestale, dimostrando preparazione professionale, capacità investigativa, non comune abnegazione e senso del dovere, partecipava a complessa indagine che consentiva di fare luce su una frode in pubbliche forniture, nell’ambito di un appalto di oltre 1.800.000 euro. Gli accertamenti consentivano di far emergere l’interramento di migliaia di metri cubi di rifiuti, avvenuto nel fiume Bormida con reimpiego illecito degli stessi nell’ambito di un’opera pubblica connessa alla violazione. L'attività permetteva inoltre di contestare anche la responsabilità amministrativa degli enti per l’intera somma prevista per l’appalto. Murialdo, ottobre 2022 – luglio 2023”.

Encomio concesso dal Comando Legione Carabinieri Liguria all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Marcella Prandi:

“Militare addetto a stazione distaccata, libera dal servizio, evidenziando esemplare altruismo e pregevole spirito d’iniziativa, nonostante le avverse condizioni marine segnalate da bandiera rossa, non esitava a tuffarsi in mare in soccorso di un uomo che rischiava di annegare a causa delle forti correnti, riuscendo a raggiungerlo e a riportarlo a riva. Successivamente, unitamente ad altro soccorittore, traeva in salvo altri tre bagnanti in difficoltà, scongiurando anche per loro tragiche conseguenze. Bergeggi, 21 luglio 2025”.

Encomio concesso dal Comando Legione Carabinieri Liguria al Luogotenente Carica Speciale Andrea Venditto, Maresciallo Giusy Sirna, Brigadiere Gianni Pierro, Vice Brigadiere Fabrizio Mazzarello:

“Comandante e addetti a stazione capoluogo, evidenziando elevata professionalità, perseverante impegno e spiccato acume investigativo, fornivano determinante contributo a complessa attività d’indagine che consentiva di individuare gli autori di una rapina a mano armata di machete, commessa in pregiudizio di un giovane turista. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di obbligo di dimora e di una misura cautelare nei confronti di tre persone, riscuotendo il plauso dell’opinione pubblica e contribuendo ad esaltare il prestigio dell’istituzione.

Alassio, Alessandria e Cantù , 3 agosto 2025 - 13 gennaio 2026 ”.

Compiacimento concesso dal Comandante Provinciale Carabinieri di Savona alla Stazione di Albisola:

“Presidio territoriale di fondamentale importanza, la stazione Carabinieri di Albisola, nel corso dell'ultimo anno, ha offerto una risposta pronta e tangibile alle istanze di sicurezza della cittadinanza, grazie alla corale professionalità e allo spirito di sacrificio di tutto il suo personale. L'efficace e sinergica azione di contrasto alla criminalità diffusa ha permesso di sviluppare molteplici attività d'indagine, culminate con l'arresto e il deferimento all'autorità giudiziaria di numerosi soggetti ritenuti responsabili di gravi reati, tra cui furti, truffe in danno di fasce deboli, estorsioni, incendi e spaccio di stupefacenti. Pparallelamente ai risultati operativi, il reparto ha saputo interpretare al meglio la vocazione alla prossimità dell'istituzione, ponendosi come saldo punto di riferimento per le comunità locali e consolidando il legame di fiducia con il cittadino attraverso una costante e rassicurante presenza sul territorio. Esempio di dedizione al dovere, altissimo senso dello stato e attaccamento ai valori fondanti dell'arma dei carabinieri. Albissola Marina e Albisola Superiore, giugno 2025 - giugno 2026”.

Encomio concesso dal Comandante della Missione Bilaterale di Supporto in Niger al Capitano Fabrizio Ricciardi:

“Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di straordinaria levatura professionale, il capitano fabrizio ricciardi ha operato nella missione misin in niger ricoprendo molteplici ruoli di comando e consulenza strategica. Grazie all'ottima conoscenza della lingua francese, ha sviluppato programmi formativi di alto valore per le forze di sicurezza nigerine, consolidando rapporti di profonda fiducia con i vertici della Garde Nationale e della Gendarmerie Nationale. Sfruttando inoltre una solida competenza nella lingua cinese, ha saputo avviare una proficua interlocuzione istituzionale con l'addetto militare della relativa Ambasciata, raccogliendo e condividendo preziose analisi strategiche sull'instabilità del sahel e sul contrasto al terrorismo. Ha infine pianificato e condotto con autorevolezza corsi operativi ed investigativi unanimemente apprezzati, confermandosi risorsa imprescindibile e dando lustro al contingente italiano. Niamey (Niger), 28 febbraio – 13 ottobre 2025".

Elogio concesso dal Comando Legione Carabinieri Liguria al Maresciallo Ordinario Gaetano Fazio:

“Addetto a stazione capoluogo particolarmente impegnata sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, si distingueva per l’elevato rendimento in servizio, dando prova di non comune professionalità e senso del dovere, ottenendo pregevoli risultati nel contrasto alla criminalità, emergendo per competenza e iniziativa. Partecipava a molteplici attività di polizia giudiziaria concluse con il deferimento in stato di libertà o l’arresto di numerosi soggetti responsabili di furti, rapine, truffe in danno di anziani, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e omicidio. L’incondizionato e costante impegno profuso contribuiva in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del reparto di appartenenza, consolidando l’immagine e il prestigio dell’istituzione. Savona, novembre 2021 – aprile 2025”.

Durante le analoghe celebrazioni nel Comando Carabinieri Interregionale “Pastrengo” di Milano e nel comando legione Carabinieri di Genova, sei militari del Comando provinciale di Savona che si sono particolarmente distinti per spirito di abnegazione e del dovere in soccorso della popolazione, sono stati decorati con quattro medaglie d’Oro al merito civile e due medaglie d’Argento al merito civile:

Medaglia d’Oro al merito civile concessa dal Ministro dell’Interno: Luogotenente Carica Speciale in Congedo Gaetano La Monaca, Brigadiere Orlando Parisi, Appuntato Sc. Q.S. Bruno Congiu, Appuntato Sc. Davide Toti:

“Con eccezionale senso di abnegazione, in occasione di una violenta alluvione che aveva causato l’esondazione di un torrente, non esitava, insieme ad altri commilitoni, a soccorrere tre persone bloccate all’interno di un’autovettura, riuscendo a trarle in salvo pochi istanti prima che il veicolo fosse trascinato dall’impetuosa corrente. chiaro esempio di elette virtù civiche ed alto senso del dovere. Cisano sul Neva, 24 novembre 2016”.

Medaglia d’Argento al merito civile concessa dal Ministro dell’Interno: Maresciallo ordinario Carmelo Calabrese, Vice Brigadiere Alessio Pietrini:

"Con ferma determinazione e generoso altruismo non esitava, insieme ad un altro militare, ad introdursi in una residenza per anziani, interessata da un violento incendio, riuscendo, nonostante il denso fumo di cui erano saturi i locali, a raggiungere e a trarre in salvo venti degenti con difficoltà deambulatorie. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed alto senso del dovere. Finale Ligure, 16 marzo 2018”.