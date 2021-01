Videosorveglianza: il successo della telecamera a batteria Ezviz

Negli ultimi anni anche il settore della sicurezza ha potuto beneficiare dei progressi registrati in ambito tecnologico, mettendo appunto sistemi di videosorveglianza sempre più avanzati, in grado di assicurare il massimo controllo degli ambienti domestici e lavorativi.

Sul mercato si sono dunque moltiplicate le soluzioni smart, dalle dimensioni discrete e dal design accattivante, spesso dotate di connessione Wi-Fi per rendere la trasmissione dei dati ancor più performante.

Per quanto riguarda l’alimentazione, invece, stanno ottenendo sempre più apprezzamento le soluzioni a batteria, in grado di assicurare l’autonomia del sistema di videosorveglianza in qualsiasi circostanza, comprese tutte quelle situazioni in cui può improvvisamente venir meno la corrente.

Per tutte queste ragioni, attualmente la telecamera Ezviz a batteria sta registrando grande successo sul mercato. Si tratta di dispositivo di ultima generazione, che grazie alla sua tecnologia a infrarossi è in grado di garantire prestazioni di alto livello durante tutto l’arco della giornata, ore notturne comprese.





I principali punti di forza delle telecamere Ezviz a batteria

Installare una telecamera Ezviz a batteria risulta estremamente semplice in ogni genere di spazio, permette di rispettarne il design senza alterarlo e di rendere il dispositivo impossibile da individuare dai potenziali malintenzionati.

Per quanto riguarda il raggio d’azione, esso può arrivare a raggiungere i 12 metri di distanza, il tutto senza che si verifichino cali di qualità nelle immagini rilevate. Inoltre, è possibile mantenere in archivio lunghi periodi di girato registrato, grazie al supporto di una scheda micro SD che porta la memoria a raggiungere una capacità di 256 Gigabit.

Il sistema della telecamera, inoltre, può essere connesso tramite rete Wi-Fi e controllato da remoto; è anche possibile sfruttare l’applicazione ufficiale per verificare che non si verifichino imprevisti anche quando si è lontani dall’ufficio o fuori casa.

Nonostante le moltissime funzionalità che presenta, qualsiasi videocamera Ezviz risulta molto semplice da utilizzare anche per chi non ha particolari competenze in ambito informatico.

È quindi evidente come questo sistema di videosorveglianza, supportato anche da un obbiettivo grandangolare, sia una soluzione molto interessante per la salvaguardia della sicurezza all'interno di qualsiasi proprietà.





Tutte le possibilità di comunicazione offerte dalla telecamera Ezviz

La visuale di una telecamera Ezviz è pressoché completa, avendo un angolo di rotazione di trecentoquaranta gradi. Le riprese effettuate con questa videocamera sono tutte in full HD, così da risultare sempre chiare e nitide, in qualunque momento della giornata.

Per quanto riguarda le modalità di avviso di anomalie riscontrate, una notifica immediata si attiva in modo automatico e istantaneo nel caso la videocamera rilevi un movimento. In questo modo, per i proprietari è sempre possibile rimanere aggiornati in tempo reale.

Di conseguenza, grazie alla telecamera Ezviz con batteria integrata è possibile tenere sempre sotto controllo la propria abitazione, il magazzino dell'impresa, l'ufficio o qualsiasi altro ambiente si abbia la necessità di monitorare.

Infine, grazie al microfono altoparlante in dotazione, sarà possibile comunicare a distanza in caso di necessità con chiunque si trovi nei pressi della telecamera: si tratta di una funzione utile anche per rassicurare i presenti oppure i propri animali domestici.

L'acquisto della telecamera può essere effettuato con facilità presso tutti i negozi autorizzati, come per esempio i punti vendita Fastweb, che permettono di usufruire anche di pagamenti a rate e mettono a disposizione degli interessati personale altamente qualificato in grado di fornire ogni informazione in merito alle telecamere proposte.