Politica |

Savona 2021, Pd e Articolo 1 fanno squadra: "Continueremo percorso di collaborazione"

Dopo quanto fatto alle europee 2019 e alle ultime regionali, i due partiti proseguiranno a lavorare nella stessa lista, nel quadro di un'alleanza di centrosinistra larga

Le prossime elezioni amministrative sono un appuntamento di grande importanza per il futuro delle nostre comunità" spiegano in una nota Giacomo Vigliercio, segretario provinciale del Pd e Simone Anselmo, coordinatore provinciale di Articolo 1. "La necessità di fronteggiare la pandemia e le conseguenti difficoltà economiche, che si aggiungono a quelle già esistenti, richiede alle persone e alle forze politiche che si candidano ad amministrare i comuni uno sforzo ancora più grande nel mettere in campo le proposte migliori". "I nostri due partiti, che già hanno lavorato all'interno della stessa lista sia alle europee del 2019 sia alle regionali del 2020, hanno intenzione di continuare questo percorso di collaborazione, nel quadro di un'alleanza di centrosinistra larga, che sappia unire forze civiche, partiti progressisti e di sinistra e sappia dialogare in modo proficuo con Movimento 5 Stelle e mondo moderato". "In particolare la città di Savona, reduce da cinque anni di amministrazione oggettivamente inadeguata, merita una nuova amministrazione che possa ridare alla città quel respiro, quella capacità progettuale e quella idea di futuro che la destra, negli ultimi anni, le ha fatto totalmente mancare" concludono.

Comunicato stampa

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.