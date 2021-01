5 consigli per risparmiare nel 2021

Che si entri in una nuova fase di rigido lockdown o che la situazione si tranquillizzi nei prossimi mesi, c’è comunque bisogno di risparmiare per molti. Il 2020 ha causato grandi perdite per moltissimi italiani e, nonostante stare in casa significhi avere meno occasioni di spesa, è bene comunque fare attenzione nella gestione dei propri risparmi. Qualche taglio degli sprechi non solo ci metterà a disposizione un gruzzoletto in più, ma porterà anche dei benefici alla nostra qualità della vita e all’ambiente. Abbiamo raccolto 5 semplici consigli per risparmiare a partire da questo gennaio 2021 così pieno di speranza.

Dove gira l’economia

È interessante partire con l’analisi dei settori che più si sono sviluppati nel corso dello scorso anno, per capire anche in che modo sono cambiate le abitudini degli italiani. Questo articolo analizza nel dettaglio i trend del 2020 per capire gli sviluppi dell’economia a fronte della crisi del coronavirus. Alcuni dei bonus istituiti dal governo hanno permesso al settore edilizio di aumentare l’attività. In alcune aree di Italia si è anche registrato un aumento delle imprese nascenti, specialmente nella prima metà dell’anno. Gli e-commerce hanno ovviamente avuto un grande successo, con un aumento del 15,4% rispetto all’anno precedente. Il passaggio al digitale è stato spinto in maniera significativa durante i periodi di lockdown.

Come risparmiare? 5 consigli

Nel panorama di novità e rivoluzione rimane comunque la necessità di risparmiare a livello personale e famigliare, o spendere in maniera più intelligente per migliorare la qualità della propria vita. È vero che alcuni settori sono cresciuti, ma è anche impossibile ignorare le perdite che in generale sono avvenute. Vediamo insieme qualche accorgimento che si può prendere senza doversi sacrificare rinunciando a piccoli piaceri.





1. Gestire meglio il cibo

Stando a casa più tempo si ha sicuramente un rapporto diverso con il cibo. Molti avranno visto aumentare il costo della spesa settimanale, ma anche diminuire o scendere a zero il totale speso per mangiare fuori. Allo stesso tempo spesso la quantità di cibo mangiato può essere salita. La gestione di ciò che si cucina è fondamentale. Ridurre gli sprechi cercando di cucinare le quantità giuste e fare sempre attenzione alle date di scadenza può incidere significativamente a fine mese.

2. Sfruttare i bonus dei giochi online

Come anticipato, è giusto mantenere qualche piacere e qualche momento di svago all’interno della propria vita, pur quando si cerca di risparmiare. Esistono molti modi per fare questo, quando si parla di giochi online o da cellulare. Ad esempio si possono sfruttare i bonus dei nuovi casinò senza deposito , che ti permettono di giocare a slot machine e altri giochi da casinò senza dover investire soldi veri. Allo stesso modo sono moltissimi i giochi disponibili per smartphone che offrono vari tipi di pacchetti per poter giocare senza spese divertendosi.

3. Stare attenti ai consumi elettrici

Vivere la casa per 24 ore al giorno cambia anche il totale delle bollette elettriche. Si alzeranno i consumi per il riscaldamento, per il forno se si cucina di più o per i molti device in ricarica. Per risparmiare si può partire dall’evitare di lasciare dispositivi in stand by attaccati alla corrente, per evitare il flusso continuo e avere anche una durata più lunga delle batterie. Molti elettrodomestici permettono di utilizzare modalità eco-friendly, come lavatrice, lavastoviglie o forni moderni. Utilizzare queste modalità è un piccolo cambiamento delle nostre abitudini che può veramente fare la differenza, sia per l’ambiente che per il tuo portafoglio.

4. Disdire abbonamenti

Moltissime volte siamo iscritti a servizi di streaming o riviste che utilizziamo poco. Allora perchè non disiscriversi? Per valutare se ne valga la pena possiamo fare un confronto tra il prezzo mensile e l’utilizzo che realmente ne si fa durante il corso di quel mese. In alternativa si può valutare l’idea di condividere l’abbonamento con qualcuno in modo tale da dimezzare le spese.

5. Newsletter e codici sconto

Ogni volta che abbiamo bisogno di acquistare qualcosa online è buona abitudine controllare la presenza di un codice o un buono sconto. Moltissimi e-commerce offrono tali sconti ai nuovi iscritti alle newsletter o a chi frequenta il sito da un po’. Esistono anche diversi tool online per identificare e selezionare i coupon più interessanti per l’acquisto che si va a fare.

Tanti piccoli accorgimenti

È facile sottovalutare il peso di ogni piccola spesa che si effettua durante il mese, ma se si mettono tutte insieme si può raggiungere un risparmio non indifferente. Questo periodo ci sta costringendo a cambiare moltissime abitudini, tanto vale andare in una direzione in cui se ne costruiscono di nuove migliori di quelle precedenti.