Incidente sulla A10, riaperto il traffico autostradale tra Finale e Borghetto

E' tornata regolare la circolazione sulla A10 nel tratto compreso tra Finale Ligure e Borghetto Santo Spirito, in direzione Francia, dove intorno alle 9 di questa mattina un furgone è sbandato cappottandosi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno trasportato il conducente del mezzo in codice giallo al Santa Corona, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale autostradale che hanno provveduto a rimuovere il mezzo incidentato e regolare il transito nei minuti successivi. Dopo la riapertura infatti i veicoli hanno proceduto per circa un'ora in corsia unica.

Intanto, sempre in direzione del Confine di Stato, si stanno verificando code di circa 7 km per lavori tra Spotorno e Finale.