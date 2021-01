Furgone cappottato sulla A10 tra Finale e Pietra: autostrada chiusa in direzione Francia

AGGIORNAMENTO 11.32: code in diminuzione, il traffico smaltito in uscita anche dal casello di Feglino.

AGGIORNAMENTO ORE 10.36: sono in aumento i disagi lungo l'A10. La società che gestisce la tratta segnala code per 9 chilometri.

Incidente stradale lungo l'Autostrada dei Fiori. L'allarme è stato lanciato questa mattina poco dopo le ore 9 tra Finale e Pietra, in direzione del Confine di Stato.

Secondo quanto riferito, il sinistro avrebbe coinvolto un furgone. Il veicolo si sarebbe ribaltato per cause ancora in via di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco, i militi dell'emergenza sanitaria, le forze dell'ordine e il personale autostradale.

Il conducente è stato estratto dal veicolo e trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità è andata in tilt (anche a causa dei cantieri presenti lungo la carreggiata). Sono segnalate code per 4 chilometri. Il tratto autostradale tra Finale e Borghetto è al momento chiuso.