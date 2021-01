Cosseria, il sindaco Molinaro: "Intendiamo ripristinare l'asilo nido"

"L'attivazione del servizio prevista indicativamente per settembre 2021, sarà subordinata alla situazione Covid e al numero di adesioni - conclude il sindaco - Per maggiori informazioni si prega di contattare il comune di Cosseria - Ufficio Anagrafe - al numero 019- 519608".

Nel corso della sua amministrazione, il sindaco Molinaro si è sempre battuto per il mantenimento del servizio scolastico nelle piccole comunità, definendo la scuola "Giorgio Gaiero" un baluardo per un paese rurale come Cosseria: "Offre lavoro a insegnanti, collaboratrici scolastiche e autisti, inoltre genera commercio per le imprese cosseriesi e della provincia". L'intenzione di ripristinare l'asilo nido rafforza questa convinzione.