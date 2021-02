Coronavirus, in Liguria 255 nuovi positivi: 45 nel savonese

Nuovo calo del rapporto tra tamponi e positivi, quest’oggi nella nostra regione. A fronte di 4.145 tamponi molecolari si sono registrati 255 nuovi positivi, uno ogni 16,25 pari al 6,15%. Da segnalare anche i 2.781 test antigenici effettuati.

I nuovi positivi nella nostra provincia sono 45. Nell'imperiese sono stati 57, a Genova 109 e a Spezia 40. Quattro sono invece tra i non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono 16 i morti segnalati per Covid, dal 3 dicembre a ieri, dei quali tre nella nostra provincia (tutti all'ospedale San Paolo di Savona): un uomo di 74 anni deceduto il 27 gennaio, una donna di 83 anni deceduta il 27 gennaio e una donna di 90 anni deceduta il 28 gennaio.

"Per quanto riguarda il dettaglio decessi, si ritiene utile precisare quanto segue - spiegano da Regione Liguria - Le Aziende, da un lato, caricano i dati dei decessi sulla piattaforma ISS, dall’altro, mandano la notifica ad Alisa che si fa carico della classificazione dei decessi e della relativa comunicazione attraverso i flussi giornalieri Covid 19. Il ritardo nella comunicazione di un decesso rispetto alla sua data di accadimento, può essere ricondotto a un ritardo della trasmissione della documentazione (schede Istat) o approfondimenti successivi (ad esempio, riscontro diagnostico post-mortem) ad Alisa, che provvede alla classificazione e all’invio dei decessi".

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 817.538 (+4.145)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 38.454 (+2.781)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.464 (+23)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 69.361 (+255)

Casi per provincia di residenza

Imperia 904 (-)

Savona 1.186 (-12)

Genova 2.313 (+27)

La Spezia 788 (+7)

Residenti fuori regione o estero 107 (-1)

Altro o in fase di verifica 166 (+2)

Totale 5.464 (+23)

Ospedalizzati: 650 (-5); 62 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 96 (+1); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 101 (+5); 9 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 162 (-1); 23 (-1) in terapia intensiva

Galliera 50 (-); nessuno (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-); 1 (-) in terapia intensiva

La Direzione Sanitaria dell'Istituto G. Gaslini informa che da alcuni giorni un bimbo di 4 mesi è ricoverato in terapia intensiva. Il bimbo affetto da una malattia ematologica complicata da sepsi, al suo arrivo in ospedale è risultato positivo a Covid-19. L’insufficienza respiratoria ha richiesto cure intensive (ventilazione meccanica). Non è possibile capire in questo momento se la sintomatologia sia prevalentemente riconducibile a Covid-19 o alla sepsi che ha complicato la malattia di base. Il paziente risulta tuttora ricoverato in Terapia Intensiva, intubato, in generale stabile, in lieve miglioramento sotto il profilo respiratorio. La prognosi resta riservata.

Asl 3 - 67 (-1); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 41 (-4); 9 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 130 (-5); 9 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.745 (+95)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 60.556 (+216)

Deceduti: 3.341 (+16)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.772 (-166)

Asl 2 - 890 (+17)

Asl 3 - 1.062 (+54)

Asl 4 - 453 (+23)

Asl 5 - 875 (+26)

Totale 5.052 (-46)

Dati vaccinazioni 29/1/2021 ore 16

Consegnati: 77.540

Somministrati: 57.638

Percentuale: 74%

Asl 1 - 7.931 dosi effettuate; 2.124 richiami; 395 oggi

Asl 2 - 10.168 dosi effettuate; 2.495 richiami; 420 oggi

Asl 3 - 14.145 dosi effettuate; 2.969 richiami; 264 oggi

Asl 4 - 5.809 dosi effettuate; 1.680 richiami; 150 oggi

Asl 5 - 5.991 dosi effettuate; 1.848 richiami; 402 oggi

Galliera - 1.752 dosi effettuate; 291 richiami; 42 oggi

Gaslini - 2.992 dosi effettuate; 753 richiami; 0 oggi

San Martino - 6.386 dosi effettuate; 2.263 richiami; 0 oggi

O.E.I. - 791 dosi effettuate; 279 richiami; 0 oggi

Totale dosi effettuate - 55.965; 14.703 richiami; 1.673 oggi