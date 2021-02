Saluto romano in consiglio a Cogoleto, Comi (sindaco di Calice): "Gesto grave, giustificazioni grottesche"

" Rendersi responsabili di un atto come quello dei tre consiglieri del comune di Cogoleto, che ricordo essere stati eletti alla fine di un ben preciso iter democratico e che dovrebbero avere tra i loro principi il rispetto della Costituzione, è un gesto di una gravità assoluta ed un vero e proprio insulto all’ente pubblico che loro stessi in quel preciso momento rappresentano " prosegue Comi.

Che poi sottolinea: "Compiere un simile gesto proprio nel Giorno della memoria va anche oltre a tutto ciò, compierlo in un giorno di così profondo significato e di richiamo al senso civile è un vero e proprio oltraggio alla memoria, alla sofferenza, al dolore ricordati ogni anno in questa data. Ma se possibile c’è pure di peggio".

"Giustificare infatti (o provare a farlo) un simile comportamento tirando in causa parole come 'goliardata' o provando a farlo passare come un qualsiasi modo alternativo per esprimere il proprio voto in sede consiliare evidenzia in chi lo compie una superficialità imperdonabile oltre che una vigliaccheria talmente evidente da rendere l’intera situazione creatasi addirittura grottesca" aggiunge.