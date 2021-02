Albisola, il comune attiva nuovo canale Telegram

E’ attivo da oggi, lunedì 1 febbraio 2021 il nuovo canale Telegram “Albisola Informa”, strumento di comunicazione del comune di Albisola Superiore. Il servizio è gratuito, disponibile per tutti i dispositivi smartphone e tablet e si aggiunge all’ampia gamma di canali di comunicazione dell’ente.

L’idea, portata avanti dall’Assessore alla Comunicazione Luca Ottonello, si raffigura come la prima novità dell’anno in materia di innovazione delle attività del Comune.

“Si tratta di un passo avanti nell’ottica dell’ampliamento dell’informazione nei confronti della cittadinanza specialmente su un tema così delicato ed importante come la comunicazione - spiega Ottonello -. Soprattutto in questo periodo storico si constata quotidianamente un’inflazione della comunicazione e una difficoltà a intercettare le fonti ufficiali delle notizie. Negli ultimi 12 mesi, a partire dall’inizio della pandemia da Coronavirus, abbiamo riscontrato la necessità da parte dei cittadini di ricevere informazioni costanti, precise e puntuali in un momento in cui l’insicurezza e la confusione ha regnato sovrana”.

L’idea dell’attivazione del canale Telegram è coerente con la strategia di comunicazione portata avanti in questi anni dall’Amministrazione comunale, già a partire dal precedente mandato, nell’ottica di ampliarla a 360 gradi in favore della cittadinanza e cercando di raggiungerla nel miglior modo possibile proprio sui dispositivi più vicini a tutti e che ormai appartengono alla quotidianità. Questo canale, gratuito, si aggiunge ai molteplici strumenti di informazione già attivi sul web e sui social, al periodico comunale annuale, ai manifesti stradali e ai pannelli a messaggio variabile installati in città.

“Si tratta di una soluzione utilizzata da altri enti e istituzioni governative, come Ministeri e amministrazioni di grandi città capoluogo di provincia e di regione in tutta l’Italia, che ha ottenuto ottimi risultati”, aggiunge l’assessore Ottonello.