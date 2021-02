Albisola, via alla creazione del logo della città: spazio poi ad un'opera nella rotonda di piazza Dante

Un'opera d'arte in ceramica per la nuova rotonda di piazza Dante ad Albisola Superiore.

Con una delibera di giunta l'amministrazione albisolese ha valutato già le proposte che sono state inviate al comune e deciso di dare vita però ad un nuovo progetto. Nei mesi scorsi era stato pubblicato un avviso pubblico e entro novembre erano state inviate due proposte di realizzazione che però non erano state accolte in quanto non rappresentanti la territorialità di Albisola.

L'opera infatti, come specificato dall'amministrazione, doveva essere originale, creativa e concept, doveva avere rispetto del decoro urbano, coerente e non lesiva del comune senso del pudore e della dignità umana e doveva avere un rapporto con il contesto urbano.

Inoltre il cromatismo dell’opera con la sede espositiva esterna non doveva risultare di intralcio alla viabilità, doveva essere attinente alle peculiarità artistico-culturali del territorio albisolese e adeguata al sito.

Da lì la decisione del comune di avviare, un nuovo progetto di forte valore identificativo per la città, che consiste nella creazione di un logotipo rappresentativo di Albisola Superiore finalizzato alla realizzazione di un’opera artistica da collocare nella rotonda che successivamente potrà essere valutato per un’eventuale declinazione a scopi di comunicazione istituzionale. Il comune ha impegnato una spesa massima di 1970 euro.