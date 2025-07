Cairo, la “Città della Pellicola”: un mega rullino fotografico “Ferrania P30” nella rotonda del ponte Stiaccini

Un mega rullino fotografico “Ferrania P30”, grande 50 volte l’originale fa bella mostra di se nella rotonda che conduce al centro di Cairo Montenotte, la “Città della Pellicola”. Un unico blocco monolitico realizzato con una struttura metallica interna e una copertura in vetroresina, in grado di resistere al caldo e al freddo, con una dimensione complessiva di 2.50 metri di altezza e 1.20 metri di larghezza, per 500 chili di peso

La nuova installazione “scoperta” sabato 12 luglio nella rotonda del ponte Stiaccini è un inno alla Ferrania, alla storia della pellicola e della Città di Cairo Montenotte

Il monumento rappresenta fedelmente l’originale del collezionista Arrigo Ubertone da cui è stato realizzato il prototipo attualmente al “Ferrania Museum Film”