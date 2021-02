Cairo, le casette dell'acqua tornano in funzione: in arrivo le "tessere ricaricabili"

Le tre stazioni di erogazione dell’acqua (via Arpione, via Colla e Bragno) presenti sul territorio comunale, dopo un periodo di fermo su cui si è lavorato per apportare manutenzioni straordinarie, riprendono la loro attività (ad eccezione della casetta di Rocchetta che sarà pronta a breve) con alcune novità.

Saranno introdotte le "tessere ricaricabili", che andranno a sostituire le chiavette; per chi ne fosse ancora in possesso potrà restituirle presso l’Ufficio F.lli Zanti (Impianti Elettrici e Termoidraulici) in via Borgo Gramsci che con il Tabacchino “Da Robi” in corso Martiri della Libertà 110, saranno per ora i punti di ritiro delle tessere.

Un’altra novità riguarda la casetta in cia Arpione, dove sarà possibile interrompere l’erogazione programmata per il rilascio da un litro, offrendo così la possibilità di poter riempire le bottiglie a più riprese, senza il minimo spreco di acqua.

Tutte le casette erogano acqua gasata e naturale refrigerata al costo di 5 centesimi al litro.

Le nuove strutture garantiranno un più efficace monitoraggio, che verrà effettuato periodicamente mediante controlli finalizzati a garantire che le acque destinate al consumo umano, soddisfino i requisiti della normativa vigente.

Il CEA (Centro Educazione Ambientale) di Cairo Montenotte, a seguito della campagna di comunicazione regionale “Plastic Free”, in collaborazione con la Filippa, ha avviato un’iniziativa di sensibilizzazione consegnando nel mese di dicembre più di 300 borracce agli Istituti scolastici e che si implementerà nell’ambito delle Associazioni Sportive del territorio comunale.