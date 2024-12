75 anni e non sentirli: compleanno speciale per "Abbigliamento Astengo" di Valleggia

75 anni e non sentirli. Ha compiuto oggi lo speciale anniversario il negozio "Abbigliamento Astengo" nella frazione di Valleggia a Quiliano in via Diaz.

A muovere i primi passi nel mondo della moda era stata Linda Astengo, mamma delle attuali titolari Paola ed Enrica.

Aveva iniziato a lavorare nella piccola sartoria di famiglia, ma nel 1949 decise di aprire la sua personale attività “Astengo Linda” e dedicarsi alla vendita al dettaglio. Nel 2000 la fondatrice venne insignita dell’onorificenza di Maestro del Commercio per aver svolto oltre 50 anni di attività.

Da oltre 45 anni le figlie portano avanti il lavoro, forti dell’insegnamento di famiglia nel prediligere il Made in Italy, l’ottima qualità dei materiali, l’esempio di serietà commerciale per rinnovare ogni giorno il rapporto di fiducia con i clienti.

Lo scorso 22 novembre erano stati premiati come attività storica in occasione dei 140 anni della Confcommercio Savona.