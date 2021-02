Albenga, un angolo lettura in vico degli Artisti

I libri hanno un’anima e in vico degli Artisti, da un’iniziativa privata di Mattia Petullà, nasce la volontà di diffondere la cultura e il piacere della lettura, di far vivere un angolo forse ancora troppo poco conosciuto, ma decisamente suggestivo di Albenga e permettere ai curiosi di sedersi e magari scegliere un libro o ammirare una delle opere presenti.

Questa mattina in comune il consigliere Raiko Radiuk ha voluto donare, a nome dell’amministrazione, il dizionario albenganese di Angelo Gastalgi per questa bella iniziativa: "Il dialetto di Albenga è una vera e propria lingua ed è storia e cultura. Iniziative come queste vanno valorizzate e sostenute".