Alassio, Messa di addio per don Favaro che si congeda dai suoi ex allievi (FOTO)

Don Giovanni Favaro (98 anni compiuti il luglio 2020 scorso), prima di essere trasferito a Roma, ha voluto salutare i suoi colleghi e in particolar modo i suoi ex allievi di Alassio, celebrando una Messa solenne nella chiesa dei Salesiani.

Gli era accanto don Giulivo Torri, direttore vicario dell'Istituto, il quale ha voluto spiegare che don Favaro, anche su sua richiesta, ha accettato il consiglio di trasferirsi a Roma, presso l'Istituto salesiano "PIO XI", frequentato da numerosissimi studenti e attrezzatissimo per poter meglio assisterlo presso una infermeria interna dotata di personale specialistico. "I miei colleghi di Alassio sono stati molto premurosi e servizievoli nei miei riguardi" ha spiegato don Favaro.

L'anziano professore, che ha celebrato molto bene autonomamente la Messa, a fine cerimonia ha voluto fare un breve discorso di addio ai suoi ex allievi intervenuti numerosi: "Voi e Alassio rimarrete nel mio cuore e nei miei pensieri di 60 anni di presenza in questo istituto".

Terminata la Messa, tutti si sono messi in coda in sacrestia per salutarlo, tra le lacrime di commozione.