Calice, ristrutturazione per parte di marciapiede in piazza Massa

Nei prossimi giorni, meteo permettendo, avrà inizio il rifacimento del marciapiede all'ingresso di piazza Massa, provenendo da Finale, nel tratto prospiciente la trattoria Piemontese ed il bar Viola.

Lo rende noto l'amministrazione comunale attraverso la propria pagina Facebook spiegando che "tale intervento viene realizzato grazie ad un contributo regionale ottenuto nel 2018 per lavori di riqualificazione urbana e messa in sicurezza di sedi pedonali e stradali".

"Il lavoro, inizialmente previsto per il periodo prenatalizio, era stato rimandato in accordo con le attività commerciali interessate dal cantiere nella speranza che tale periodo potesse essere maggiormente produttivo per loro e quindi al fine di evitare disagi alle stesse" aggiungono dall'amministrazione.

Che poi garantisce: "L’accesso alle attività commerciali ed alle abitazioni aventi l’ingresso da tale marciapiede sarà ovviamente garantito, la ditta responsabile dei lavori di sistemazione cercherà di limitare i disagi per residenti ed avventori ma confidiamo nella comprensione di tutti".