Varazze SiCura, consegnati ai commercianti gli attestati per l'utilizzo del defibrillatore (FOTO)

Sono stati consegnati nel pomeriggio di ieri gli attestati BLSD ai commercianti di Varazze che hanno partecipato al corso di formazione organizzato dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Varazze - ODV nell’ambito del progetto “Varazze SiCura”.

"Un momento importante perché il nostro tessuto commerciale, diffuso in modo capillare su tutto il territorio cittadino, rappresenta una presenza quotidiana e un punto di riferimento per residenti e turisti - ha dichiarato il Sindaco Luigi Pierfederici - Avere sempre più commercianti formati alle manovre di primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore significa rendere Varazze ancora più pronta ad affrontare eventuali emergenze".

"Il progetto Varazze Sicura continua a crescere e a coinvolgere sempre più realtà della città, rafforzando una rete di persone preparate ad intervenire nei momenti di bisogno - conclude il primo cittadino varazzino - Un grazie alla Croce Rossa per la professionalità e l’impegno nella formazione e ai commercianti che hanno scelto di partecipare, dimostrando ancora una volta quanto il commercio di prossimità sia parte attiva della vita e della sicurezza della nostra comunità".

Circa 70 le attività commerciali che hanno aderito e che hanno ricevuto l'attestato e una vetrofania da sistemare all'ingresso della propria attività.

"150 persone formate che possono intervenire sul territorio, bisogna essere orgogliosi di essere cittadini e commercianti di Varazze - ha detto Alessandro Patanè presidente Confcommercio Varazze - È stata un'occasione bella vedere tutti i commercianti uniti e spero che si possa replicare e dare vita ad altre collaborazioni".

Il progetto “Varazze Si Cura” è nato dalla collaborazione tra la Croce Rossa Italiana, Comitato di Varazze, il Comune e la Confcommercio delegazione varazzina.

Avviato a maggio 2025, ha visto lo svolgimento di incontri gratuiti rivolti a commercianti, albergatori e operatori di pubblici esercizi della città, che hanno seguito un percorso formativo teorico e pratico riguardante le manovre salvavita: il massaggio cardiaco e l'uso del defibrillatore, la disostruzione delle vie aeree, la corretta chiamata al 112 e il riconoscimento precoce dei sintomi di un malore grave

I partecipanti sono quindi ufficialmente operatori Dae, regolarmente registrati in Alisa.

La formazione ha riguardato non solo le tecniche pratiche, ma anche la capacità di riconoscere sintomi gravi, effettuare una chiamata efficace al 112, e intervenire in modo sicuro e corretto.

Mappatura e accessibilità dei defibrillatori

Oltre alla formazione, “Varazze Si Cura” punta anche a una mappatura dei DAE già presenti sul territorio e alla loro maggiore visibilità e accessibilità. Rendere noti alla popolazione i punti dove sono installati i defibrillatori, soprattutto in luoghi strategici e molto frequentati, è un passo fondamentale verso una vera cultura della prevenzione e dell’intervento precoce.