Millesimo premiato a Roma tra i Comuni Plastic Free per l’impegno ambientale

Alla cerimonia dei Comuni Plastic Free 2026, andata in scena sabato 14 marzo al Teatro Olimpico di Roma, il Comune di Millesimo torna tra gli enti virtuosi premiati dall’associazione Plastic Free. Un riconoscimento assegnato nell’ambito di un evento patrocinato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati, che ha riunito amministrazioni locali impegnate nella tutela ambientale e nella promozione di buone pratiche.

A rappresentare il Comune valbormidese l'assessore Alessio La Placa, in una giornata che ha visto salire sul palco 141 comuni da tutta Italia, di cui tre liguri. Il premio valorizza il lavoro svolto sul territorio in favore dell’associazionismo e del volontariato, oltre all’impegno costante nella sensibilizzazione dei cittadini sui temi del riciclo e della cittadinanza attiva.

Per il piccolo centro della Val Bormida si tratta di una conferma: Millesimo si distingue ancora una volta come Comune attento alla sostenibilità ambientale, capace di coniugare politiche locali e partecipazione civica nel segno del rispetto per l’ambiente.