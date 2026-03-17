Record di studenti a Fabbriche Aperte ® 2026:  diciannove edizioni di dialogo tra scuola e imprese nel savonese

Torna Fabbriche Aperte®, il progetto di orientamento alle professioni che da anni coinvolge in modo capillare le scuole della Provincia di Savona. Giunto alla diciannovesima edizione, il percorso si conferma come uno degli strumenti più attesi e riconosciuti per accompagnare studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado nella conoscenza del mondo del lavoro e nelle scelte future di studio. Al centro dell’iniziativa rimane l’attenzione verso le competenze tecnico-scientifiche e verso le figure professionali oggi maggiormente richieste dal sistema produttivo locale.

L’iniziativa nasce su impulso dell’Unione Industriali di Savona e ha potuto consolidarsi e ampliarsi nel tempo grazie al supporto di Regione Liguria, della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, della Provincia di Savona e della Fondazione De Mari. Il progetto beneficia inoltre del contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Elemento distintivo di Fabbriche Aperte® è il format, ideato e sviluppato da Noisiamofuturo, che continua a coinvolgere attivamente studenti, studentesse e docenti attraverso esperienze dirette in azienda, attività di intervista e videoriprese per la creazione di un vero TG, momenti ludici e occasioni di confronto, fino agli appuntamenti conclusivi di premiazione. Le migliaia di giovani coinvolti nelle passate edizioni hanno potuto comprendere il valore strategico di una formazione tecnico-scientifica, sempre più centrale per rispondere alle trasformazioni del mercato del lavoro e alla crescente domanda di professionalità con competenze tecniche e scientifiche.

Nel percorso di orientamento gli studenti saranno affiancati da tutor qualificati: i ragazzi dell’Associazione Giovani per la Scienza e i membri del Consolato Provinciale di Savona della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, che accompagneranno le classi durante le diverse fasi del progetto.

“La capacità di confermarsi ogni anno, attraverso la volontà di rinnovarsi in modo costante, rappresenta una peculiarità fondamentale di ogni azienda. Se questi ingredienti corrispondono alle caratteristiche di un progetto associativo, viene spontaneo intuirne le potenzialità e i risultati ottenuti nel corso del tempo - spiega Caterina Sambin, Presidente Unione Industriali di Savona - La premessa vale per Fabbriche Aperte®, un percorso virtuoso avviato 19 anni fa dall'Unione Industriali di Savona che, in ogni stagione, coinvolge centinaia di studenti delle scuole medie, decine di eccellenze economiche del territorio e diffonde la consapevolezza di un possibile futuro professionale sul territorio in cui i ragazzi vivono ogni giorno. Grazie alla determinazione della nostra struttura, al supporto dei partner istituzionali e alla collaborazione del personale docente, il format continua a rappresentare un valido strumento di conoscenza e consapevolezza dell'offerta professionale presente in provincia e una luce per un tema, ancora troppo sottovalutato, relativo al reperimento di personale qualificato all'interno del mondo produttivo. Siamo orgogliosi di quanto costruito in sinergia con tanti compagni di viaggio e pronti a un continuo rinnovamento di questa formula al servizio degli studenti - oltre 16 mila quelli protagonisti in due decenni - e delle loro famiglie. Gli occhi della scoperta e dell'entusiasmo riscontrati sul campo dagli adolescenti costituiscono il migliore investimento possibile perché vere eccellenze dell'industria, della portualità e del turismo savonese possano vantare un domani solido".

"Il progetto Fabbriche Aperte® taglia il traguardo dei diciannove anni di attività, attestandosi stabilmente come una delle iniziative di maggiore successo in Liguria. È un’iniziatica coinvolgente e altamente formativa, capace di avvicinare al mondo delle aziende tantissimi studenti liguri - aggiunge Simona Ferro, Assessore Scuola e Formazione di Regione Liguria - I numeri sono in crescita: parteciperanno ben 57 classi diverse e 28 aziende offriranno il proprio supporto nel percorso di orientamento dei nostri giovani. Anche questa edizione è il frutto di un bel lavoro di squadra da parte di tutti i soggetti attuatori e della proficua collaborazione tra pubblico e privato, con l’obiettivo comune di dare alle nuove generazioni tutti gli strumenti necessari per conoscere il mondo del lavoro e avvicinarsi alla formazione tecnica fin da ragazzi, aiutandoli così a scegliere in maniera consapevole il proprio futuro".

"Le basi di ciò che si farà da grandi si pongono alle scuole medie e si consolidano alle superiori: Fabbriche Aperte è, per questo, una grande opportunità capace di avvicinare studentesse e studenti savonesi al mondo dell’impresa e delle professioni. Anche quest’anno sosteniamo quindi con convinzione il progetto dell’Unione Industriali che, coinvolgendo oltre mille giovani, concretamente orienta e stimola con particolare riferimento ai mestieri di ambito tecnico e scientifico - sottolinea Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria- Imperia La spezia Savona - Un plauso, per il diciannovesimo anno, agli imprenditori del territorio, ventotto per l’edizione 2026, che aprono con entusiasmo le porte delle loro aziende mettendosi a disposizione delle nuove generazioni. Come Camera di Commercio siamo molto attenti al tema dei giovani e del lavoro: annualmente attiviamo percorsi strutturati di orientamento nelle scuole e tavoli di certificazione delle competenze digitali e green degli studenti, elaboriamo e diffondiamo i dati Excelsior sulle richieste occupazionali delle imprese savonesi e liguri e, on line, c’è la nostra guida “Fai la scelta giusta”, bussola che collega le richieste dal mercato del lavoro con i percorsi di studio presenti sul territorio savonese. Tante attività che, insieme ad iniziative come Fabbriche Aperte, concorrono a scelte serene e consapevoli".

"Con l’avvio della 19ª edizione di Fabbriche Aperte® la Provincia di Savona rinnova una scelta chiara e strategica: investire sui giovani come vera scommessa umana, sociale ed economica del nostro territorio. Un progetto che non si limita a raccontare il lavoro, ma lo fa vivere, trasformando la curiosità in consapevolezza e l’orientamento in opportunità concreta. Fabbriche Aperte® è un esempio virtuoso di come istituzioni, imprese e scuola possano e debbano dialogare in modo strutturato - commenta Pierangelo Olivieri, Presidente della Provincia di Savona - Oggi il mondo delle imprese non può più permettersi di presentarsi ai giovani solo al termine del loro percorso formativo: scuola e lavoro vogliono conoscersi e camminare insieme nella medesima direzione, quella del futuro. Mettere in comunicazione il sistema produttivo locale con studenti e studentesse, proprio in quell'età cruciale di scoperta delle proprie inclinazioni, significa costruire ottime basi per uno sviluppo economico solido e sostenibile in cui i professionisti di domani possano riconoscersi e possano ambire a farne parte. Le imprese raccontano sé stesse, i giovani scoprono oppprtunità e talenti e il territorio cresce. Come Provincia crediamo fortemente in questo modello perché rafforza il legame tra identità locale e innovazione, valorizza il sapere tecnico e scientifico e restituisce ai ragazzi la possibilità di immaginare il proprio domani qui, nel savonese, come scelta consapevole e ambiziosa. Fabbriche Aperte® è, a tutti gli effetti, un vero laboratorio di futuro".

"Fabbriche Aperte® è un progetto che continua a dimostrare tutta la sua utilità. Offrire agli studenti l’opportunità di conoscere da vicino le realtà produttive del territorio significa aiutarli a orientarsi con maggiore consapevolezza nelle scelte formative e professionali che li attendono. I porti di Savona e Vado Ligure rappresentano uno dei principali motori economici della provincia e aprirli alle scuole vuol dire raccontare, in modo concreto, come funzionano le attività portuali, quali competenze richiedono e quale ruolo svolgono nello sviluppo del territorio - commenta il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli - La partecipazione crescente degli istituti scolastici conferma l’interesse delle nuove generazioni verso il mondo del lavoro e verso le opportunità che il sistema portuale è in grado di offrire. In un contesto in cui il lavoro cambia rapidamente, iniziative come Fabbriche Aperte® permettono ai ragazzi di avvicinarsi alle professioni, alle tecnologie e all’organizzazione di settori strategici, superando una conoscenza astratta e favorendo un contatto diretto con le realtà produttive. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, insieme agli enti e agli operatori del territorio, è impegnata a sostenere percorsi di crescita economica e sociale che mettano al centro i giovani e le competenze. In questo spirito, rivolgo un saluto a tutti gli studenti coinvolti nel progetto e l’augurio che questa esperienza possa essere uno stimolo utile per il loro futuro".

“Coltivare le attitudini dei giovani studenti e valorizzarne i talenti. Fabbriche Aperte® persegue da quasi vent’anni l’obiettivo strategico di svelare la realtà del lavoro nella comunità savonese per accrescere il patrimonio di conoscenze necessario ad orientare con la migliore efficacia le scelte di vita degli individui. Le visite alle aziende, la connessione diretta con gli imprenditori e con i loro collaboratori, il fondamentale impegno delle scuole e dei docenti, offrono ai ragazzi e alle ragazze che si apprestano a scegliere il percorso scolastico nelle superiori l’opportunità di sviluppare la loro immaginazione, molto importante per ponderare compiutamente il loro futuro - conclude Luciano Pasquale – Presidente di Fondazione De Mari - Il successo di Fabbriche Aperte® è misurabile sia con i numeri che ne certificano la crescita, sia con l’innovazione continua che permette di valutare i cambiamenti ed aumentare la capacità di governarli. In un contesto tecnologico travolgente che induce rischi importanti, anche nel mondo della comunicazione, l’incontro diretto con la realtà concreta del lavoro e della produzione rappresenta la modalità più efficace per scoprire alternative di vita spesso impensabili. Anche in questo modo si fertilizza il terreno idoneo alla crescita ed allo sviluppo dei talenti, più o meno nascosti ma presenti in tutti i giovani, oltre a rendere più efficace il lavoro meritorio di tutti coloro che sono impegnati, per autorità e responsabilità, ad estrarne il valore. La nostra Fondazione sostiene Fabbriche Aperte per il suo ruolo strategico di precursore fondamentale per la crescita del livello di benessere economico e sociale della comunità savonese. Grazie a tutti coloro che si dedicano alla realizzazione di questo progetto".

Il Progetto raggiunge quest’anno il record di partecipazione: circa 1200 ragazzi, 57 classi di 18 Istituti Comprensivi del Savonese. Tutti saranno coinvolti in un percorso che coniuga il viaggio all’interno dei reparti produttivi delle aziende a momenti di gioco di socialità in classe e all’interno delle 28 aziende che hanno scelto di raccontarsi agli studenti che dovranno a breve decidere come proseguire il proprio percorso formativo.

18 gli Istituti comprensivi del territorio partecipanti: Alassio, Albenga I, Albenga II, Albisole, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Loano Boissano, Millesimo, Pietra Ligure, Savona I, Savona II, Savona III, Savona IV, Spotorno - Quiliano, Val Varatella, Varazze-Celle, M.G. Rossello, Centro Scolastico Diocesano Redemptoris Mater.

Le 28 Aziende coinvolte nel progetto: A.D.R - Aziende Dolciarie Riunite S.p.A., Alstom Group, Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, Bitron S.p.A., Cabur S.r.l., Dema S.p.A., Ente Sistema Edilizia, Ergon Meccanica S.r.l., ESI S.r.l., Esso Italiana S.r.l., First Plast S.r.l., ICOSE S.p.A., Infineum Italia S.r.l., La Filippa S.p.A., Loano 2 Village, Noberasco S.p.A., Piaggio Aerospace S.p.A., Pirotto Legno S.r.l., Reefer Terminal S.p.A., Semar Electric S.r.l., Tirreno Power S.p.A., TPL Linea S.r.l., Trench Italia S.r.l., Trenitalia, Vado Gateway S.p.A, Verallia Italia S.p.A., Vernazza Autogru S.r.l.,Vetreria Etrusca S.p.A., Zendra Systems S.p.A.

Come ogni anno, nel corso delle cerimonie finali che si svolgeranno in autunno, saranno premiati i 57 studenti vincitori, uno per classe, del gioco a tappe “Professionista del futuro” articolato in due fasi: quiz sulle aziende di Fabbriche Aperte® e racconto di una giornata di lavoro in azienda in cui lo studente si immagina professionista del futuro.