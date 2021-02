Cambio di Comando tra i Carabinieri di Villanova: arriva il Maresciallo Maggiore Licciardello

Il nuovo comandate la Stazione Carabinieri di Villanova d'Albenga, in visita in comune per il saluto alle autorità. Il Maresciallo maggiore, Giovanni Licciardello, già comandante della stazione di Ceriale, è stato accolto questa mattina in comune dal sindaco Pietro Balestra, dal vicesindaco Paolo Cha e dall'Assessore alla Polizia Municipale e alla Sicurezza, Franco Scrigna.