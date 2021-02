CUB Trasporti, videoconferenza con i lavoratori di TPL Linea dedicata alle procedure di raffreddamento e conciliazione

"A seguito degli incontri con gli Enti Proprietari di TPL Linea e con la Dirigenza aziendale, avvenuti a seguito dell’attivazione della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione, sono emerse positive prospettive di gestione dei problemi denunciati. Il confronto dovrà proseguire per verificare la concreta possibilità del raggiungimento di risultati applicabili alla gestione del lavoro in azienda". Si apre così la nota stampa firmata dal CUB Trasporti rivolta ai lavoratori di TPL Linea.

"Rimanendo aperta la disponibilità della Segreteria provinciale della CUB Trasporti al confronto con la RSU e le segreterie di CGIL CISL UIL FAISA, continua ad essere importante e attivo il lavoro svolto dal 'Collettivo dei Lavoratori di TPL Linea' - prosegue il documento - Essendo il rapporto con i lavoratori il punto fondamentale dell’attività sindacale che la CUB Trasporti e il Collettivo dei Lavoratori svolgono, e dovendo adeguare le forme di partecipazione ad assemblee e momenti di confronto alle attuali regole vigenti in materia, viene organizzata una prima assemblea in videoconferenza aperta a tutti i lavoratori per poter illustrare i contenuti degli incontri, le prospettive future, e poter creare un primo momento di confronto e dibattito".

"L'incontro in videoconferenza è fissato per lunedì 8 febbraio, alle ore 21. Ritenendo importante la partecipazione dei lavoratori dei vari depositi aziendali per valorizzare il confronto, nel caso la partecipazione fosse superiore ai posti disponibili sulla piattaforma google MEET verrà organizzato un successivo incontro, chi non avesse possibilità di collegarsi potrà segnalarlo a Gianni Saettone (3493344543), G.B. Sirombra (3397524185), Roberto Dodino (3473038297). Per la partecipazione verrà inviato il link nel pomeriggio dell'8 febbraio a tutti i lavoratori tramite mail aziendale" concludono dal CUB Trasporti.