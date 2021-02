Escort in Liguria, nel 2020 calano le tariffe: -33% nel savonese

In Liguria il 2020 (un anno condizionato fortemente dall'emergenza Covid) ha portato una diminuzione dei numeri del sesso a pagamento, sia per la presenza di escort sia per le tariffe delle stesse. Secondo i dati di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, la presenza mensile media per provincia è stata la seguente nel 2020: Genova 778 (-14% rispetto al 2019), Imperia 230 (-22%), La Spezia 232 (-18%) e Savona 288 (-20%).