Oggi sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico locale

E' scattato questa mattina alle ore 10.15 lo sciopero di 4 ore proclamato dal personale delle aziende di trasporto pubblico locale a livello regionale. L’astensione dal lavoro è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Faisa-Cisal, Ugl, Uiltrasporti e Fast/Confsal Liguria.

"Lo sciopero del personale di Tpl Linea sarà in vigore fino alle ore 14.15. Sono stati inseriti appositi avvisi anche sui bus dell’azienda di trasporto savonese. Non si escludono disagi prima o dopo l’orario dello sciopero programmato. Il servizio di trasporto pubblico locale, nel suo complesso, potrà subire riduzioni e limitazioni. Ci scusiamo con la clientela per possibili disservizi" spiegano dall'azienda Tpl Linea.