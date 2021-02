Vaccinazioni a pieno regime: stamattina al Santa Corona tocca alle pubbliche assistenze e al personale sanitario

Sta procedendo a pieno regime il programma di vaccinazioni per il personale sanitario e delle Pubbliche assistenze presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Dalle 9 di questa mattina una coda folta ma ordinata e tranquilla, con i giusti distanziamenti interpersonali e nel rispetto delle norme anti-Covid, ha iniziato a prendere forma davanti all’ambulatorio preposto. Le operazioni si protrarranno fino alle 15 di oggi.

Tra i presenti, tanti sono già al secondo richiamo, per qualcuno invece si tratta ancora della prima vaccinazione.

Osservando il parco mezzi davanti all’ospedale e le casacche dei militi, si riconoscono immediatamente la Croce Bianca Albenga e i suoi sottocomitati di Villanova, Garlenda, Vendone, Arnasco e Alto e le Pubbliche Assistenze di Andora, Laigueglia, Finale Ligure, Spotorno. Oltre a loro, anche tanti rappresentanti del personale sanitario, con una particolare attenzione a chi opera in strutture con soggetti più vulnerabili, come le Rsa e le Rp (Residenze Sanitarie Assistite e Residenze Protette).

Ogni vaccinato viene trattenuto in osservazione per 20 minuti, per verificare che non si abbiano reazioni allergiche. Per chi aspetta in coda, in un clima di reciproca solidarietà e fratellanza (non a caso le Pubbliche assistenze tra loro si definiscono “consorelle”), è l’occasione per scambiarsi aneddoti, testimonianze, consigli legati a questo “annus horribilis” così particolare.