Ansia, depressione, violenze in ascesa con il Covid: il comune di Finale Ligure attiva lo "Sportello di comunità"

Il comune di Finale Ligure ha risposto all’emergenza del crescente disagio emotivo suscitata dall’epidemia di Covid con l’attivazione dello Sportello di Ascolto di Comunità. Questo nuovo servizio è gratuito per tutti i cittadini.

"A Cielo Aperto": associazione di promozione sociale che dal 2003 si occupa di progetti di integrazione per persone con disagio psichico e sociale.

L’attività dello sportello di Ascolto di Comunità è iniziata nel mese di dicembre e I cittadini finalesi potranno scegliere se accedere al servizio in presenza (mantenendo tutti i dispositivi di sicurezza in materia di prevenzione da Covid-19) o su piattaforme online: (videochiamate con whatsapp o Skype). La pandemia con le limitazioni che impone provoca stress, depressione, panico e accentua le fragilità di tutti. Sono in aumento conflitti di coppia e familiari, violenze, suicidi, depressione e stati alterati dell’umore. Il Comune di Finale Ligure fa fronte a questo tramite la professionalità di Psicologi a disposizione.