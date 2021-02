Millesimo, vaccinazioni anti-Covid al palazzetto dello sport: via libera dell'Asl 2

Nuovo punto vaccinale per il Covid in Val Bormida. Nei giorni scorsi l'Asl 2 ha identificato il palazzetto dello sport di Millesimo.

Al sopralluogo hanno preso parte il dottor Lovesio e il suo staff di incaricati dell'ente, il nuovo direttore generale, dottor Marco Damonte Prioli, il direttore amministrativo Boccia e il direttore sanitario Garra. Tale struttura è stata indicata come sede vaccinale per gli abitanti over 80 della Val Bormida.

"Il comune di Millesimo - spiega il sindaco Aldo Picalli - ringraziando per la fiducia riposta nel nostro sito, si adopererà con la massima collaborazione perchè le operazioni vaccinali vengano svolte secondo i protocolli Asl, mettendo a disposizione le strutture esistenti per percorsi fluidi ed aree sicure".