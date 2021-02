Albenga piange Aldo Ravera: il grande imprenditore si è spento a soli 70 anni di età

Il tessuto socioculturale, commerciale, economico di Albenga perde un’altra figura di riferimento. Si è infatti spento a soli 70 anni di età Aldo Ravera, un grande amico dei Fieui di Caruggi.

Il rito funebre sarà celebrato domani pomeriggio, 12 febbraio, alle 15 presso la parrocchia albenganese di San Bernardino a Vadino.

Aldo Ravera lascia la figlia Ilaria, la moglie, la sorella Laura, il cognato Gianni e tantissimi amici e parenti.

Parole accorate sono quelle scritte da Gino Rapa dei Fieui di Caruggi su Facebook: “Hai proprio cambiato la mia scala di valori, il metro con cui valuto la mia vita. Mi hai insegnato che ‘accontentarsi’ può essere sinonimo di ‘essere contento’. Ho affrontato percorsi diversi”.

Così lo ricorda la figlia Ilaria: “Un imprenditore conosciuto in tutta Albenga per quello che ha fatto: dai trasporti a Vadino, con i quali ha cominciato, all’erboristeria avuta per anni, fino ad essere il primo ad aprire un negozio all’Ipercoop. Uomo intraprendente e forte, era già sopravvissuto a un aneurisma sette anni fa. È stato un buon padre, un caro amico per tante persone, uno sportivo”.