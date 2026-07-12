Bimbo di 4 anni cade dal terrazzo a Savona, scatterà la denuncia ai genitori

Dovrebbe scattare la denuncia nei confronti dei genitori del piccolo di 4 anni caduto dal balcone dell'abitazione di Corso Mazzini a Savona.

Potrebbero venire mosse infatti le accuse di omessa custodia e abbandono di minore.

Il piccolo nella mattinata di venerdì scorso stava giocando in casa quando all'improvviso è caduto rovinosamente facendo un volo di qualche metro nel cortile interno della palazzina.

Immediato era stato l'intervento dell'automedica del 118 e della Croce Rossda di Savona. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Paolo visti i multitraumi era stato disposto il suo trasferimento all'ospedale Gaslini di Genova dove è attualmente ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.

Sul posto era intervenuta la polizia e la polizia scientifica per effettuare tutti i rilievi e le indagini del caso. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.