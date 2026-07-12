Alassio, fissato il funerale di Matteo Recupero: l'ultimo saluto il 13 luglio

E' stato fissato per lunedì 13 luglio alle 15.00 nella parrocchia di S. Ambrogio ad Alassio il funerale di Matteo Recupero, il 39enne che nella mattinata di ieri ha perso tragicamente la vita.

Intorno alle 7.30 è rimasto infatti vittima di un drammatico incidente stradale mentre viaggiava in viale Hanbury in direzione Albenga a bordo del suo scooter.

Secondo quanto ricostruito, per cause ancora in corso di accertamento il mezzo al cui volante si trovava la vittima sarebbe improvvisamente sbandato davanti all'Osteria dei Matetti. Da lì la rovinosa caduta, con il 39enne che ha perso il casco nella caduta, sbattendo così la testa contro le fioriere poste sul marciapiede; anche il passeggero è stato disarcionato dal mezzo, con gravi ferite ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono stati attivati i soccorritori della Croce Bianca alassina e della sezione di Villanova d'Albenga della pubblica assistenza, insieme all'automedica e agli agenti della Polizia Locale. Nonostante i loro tempestivi tentativi di rianimazione, per il conducente non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Il passeggero è stato invece trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure.

Recupero, papà di due bambine di 12 e 5 anni, era un volto noto nel mondo della ristorazione di Alassio. Lavorava al bar Spotti e in passato ai Bagni Minerva e alla steak house "La Mangiatoia".

Lascia la moglie Ottavia, le sue bimbe Greta e Camilla, la mamma Graziella, il fratello Marco, il nonno Antonio, la suocera Daniela, gli zii, i cugini e tutti i parenti.

Il rosario verrà recitato domenica 12 luglio alle 18.00 nella camera mortuaria dell'ospedale di Albenga.