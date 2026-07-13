Finalmarina, doppia rottura ai sottoservizi in via Unità d'Italia: strada chiusa

Doppio intervento coordinato sui sottoservizi all'ingresso di ponente del centro di Finalmarina, precisamente in via Unità d'Italia all'incrocio con via Concezione, dove la carreggiata resterà chiusa al traffico fino alla giornata di domani (martedì 14 luglio, ndr) per consentire il completamento dei lavori e il successivo ripristino della sede stradale in condizioni di sicurezza.

Le lavorazioni si sono rese necessarie in seguito alla rottura di un fognolo-dissabbiatore privato. Durante le ispezioni effettuate per predisporre le necessarie riparazioni è stata individuata anche una seconda criticità, riguardante la spallina della condotta delle acque bianche.

Le due lavorazioni sono quindi eseguite contestualmente: la ditta incaricata dal condominio sta provvedendo alla sistemazione del tratto fognario privato, mentre per la parte di competenza comunale interviene Acque Pubbliche Savonesi.

"Stiamo eseguendo l'intervento in compartecipazione con il condominio, che si sta occupando della sistemazione della fogna, mentre come Comune interveniamo sulla spallina delle acque bianche - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco -. Purtroppo è necessario rompere l'asfalto lungo tutta la larghezza della carreggiata, tra i due marciapiedi. L'intervento è già in corso dalla mattinata di oggi e sono state effettuate le prime lavorazioni, ma sarà necessario attendere il completo ripristino della strada prima di poter riaprire al traffico in condizioni di sicurezza. La riapertura è prevista nella giornata di domani".

In alternativa, quindi, per poter effettuare la svolta su via De Raymondi e quindi reimmettersi sulla via Aurelia o verso piazzale Vuillermin, è possibile usufruire di via Mameli.

Nella mattinata odierna è inoltre presente un secondo cantiere, meno impattante, in via San Pietro all'altezza del ristorante Vittoria. Anche in questo caso si tratta di operazioni su un elemento dei sottoservizi di un privato: la strada non è stata chiusa ma sono stati interdetti alcuni parcheggi per poter deviare il traffico senza interromperlo.