Camionista trovato senza vita in una piazzola di sosta sull'A10: intervento dei soccorsi

E' stato lanciato l'allarme sull'autostrada A10 tra Varazze e Arenzano però la causa non è legata ad un incidente.

In una piazzola di sosta poco prima del casello arenzanese è stato trovato un camionista inerme all'interno del suo mezzo che trasportava acido cloridrico. A lanciare l'allarme pare sia stata la ditta di trasporti per il quale lavorava che non avendo più sue notizie e non vedendo da qualche ore il movimento del Gps ha lanciato l'allarme.

Sul posto è intervenuta in prima battuta la polizia e in seguito gli stessi hanno richiesto l'ausilio dell'automedica del 118, un'ambulanza della Croce Verde di Albisola, i vigili del fuoco e il personale autostradale.

Secondo quanto emerso dopo l'intervento dei pompieri del distaccamento varazzino che hanno aperto il mezzo è stato rinvenuto l'autista di nazionalità tedesca, 56 anni, che purtroppo era senza vita.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.

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