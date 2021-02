Albenga, scappa alla vista dei carabinieri: arrestato pusher marocchino

Ieri sera in via Ruffini, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Albenga hanno arrestato un 28enne di origine marocchina trovato in possesso di dieci dosi di cocaina.

I militari durante un servizio di controllo per le vie della città ingauna hanno notato lo straniero che parlava con un connazionale. Alla vista della pattuglia uno dei due ha cercato di darsi alla fuga, introducendosi dentro un piccolo tunnel che conduce sul lungo Centa. Subito il capo equipaggio si è messo all'inseguimento, mentre l’altro militare che sapeva ove sarebbe sbucato, si è appostato dalla parte opposta. Preso in trappola, il 28enne è stato bloccato.

La perquisizione ha permesso di trovare nei pantaloni un involucro contenente 10 dosi di cocaina. L'uomo è stato quindi condotto in caserma e arrestato. Dopo aver passato la notte nelle camere di sicurezza oggi comparirà davanti al giudice del tribunale di Savona per il giudizio direttissimo.

L'attività di controllo del centro ingauno mirato alla prevenzione e repressione del traffico di droga continua incessantemente con l’identificazione e la perquisizione selettiva di persona che si ritiene possano detenere sostante stupefacenti.