Coronavirus, in Liguria 319 nuovi positivi: 52 nel savonese

Numeri stazionari in Liguria nel rapporto tamponi-positivi nelle ultime 24 ore. A fronte di 3.888 tamponi molecolari (ai quali si aggiungono altri 2.606 tamponi antigenici rapidi), sono 319 i nuovi positivi al Covid-19, ovvero uno ogni 12,1 pari al 8,20%.

I nuovi positivi nella nostra provincia sono 52. Nell'imperiese sono stati 63, a Genova 166 e a Spezia 38. Nessuno tra i non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono 8 i morti comunicati in data odierna (registrati tra il 4 gennaio e l'11 febbraio), uno all'ospedale di Albenga: si tratta di un uomo di 83 anni deceduto il 4 gennaio.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 861.138 (+3.888)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 65.214 (+2.606)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 72.909 (+319)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.702 (+52)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1025 (+8)

Savona 1.051 (-11)

Genova 2.541 (+43)

La Spezia 804 (+4)

Residenti fuori regione o estero 119 (-)

Altro o in fase di verifica 162 (+4)

Totale 5.702 (+52)

Ospedalizzati: 666 (-3); 62 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 124 (-3); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 97 (+6); 6 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 143 (-4); 24 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 47 (+4); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 78 (-1); 7 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 53 (-1); 10 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 118 (-4); 5 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.131 (+119)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 63.716 (+259)

Deceduti: 3.491 (+8)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 2.260 (-3)

Asl 2 - 1.041 (-80)

Asl 3 - 1.326 (+40)

Asl 4 - 340 (+14)

Asl 5 - 675 (-6)

Totale 5.642 (-35)

Dati vaccinazioni 11/2/2021 ore 16

Consegnati: 114.790

Somministrati: 82.228

Percentuale: 72%

Asl 1 - 11.267 dosi effettuate; 5.371 richiami; 191 oggi

Asl 2 - 14.818 dosi effettuate; 6.754 richiami; 24 oggi

Asl 3 - 20.283 dosi effettuate; 8.586 richiami; 642 oggi

Asl 4 - 8.929 dosi effettuate; 4.046 richiami; 102 oggi

Asl 5 - 8.535 dosi effettuate; 3.996 richiami; 492 oggi

Galliera - 2.705 dosi effettuate; 1.210 richiami; 108 oggi

Gaslini - 4.430 dosi effettuate; 2.142 richiami; 72 oggi

San Martino - 8.233 dosi effettuate; 3.887 richiami; 430 oggi

O.E.I. - 967 dosi effettuate; 455 richiami; 0 oggi

Totale dosi effettuate - 80.167; 36.448 richiami; 2.061 oggi