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Cronaca | 11 luglio 2026, 19:42

Escursionista di 78 anni cade sul monte Sciguello: soccorsa in elicottero

La donna ha riportato una lesione alla gamba sinistra mentre si trovava col marito

Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di oggi sul monte Sciguello, nell'entroterra di Varazze, dove un'escursionista di 78 anni, residente a Genova, è rimasta ferita dopo una caduta lungo un sentiero.

L'allarme è scattato poco prima delle 17. La donna ha riportato una lesione all'arto inferiore sinistro. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, i Vigili del Fuoco e i militi della Croce Rossa di Urbe.

Dopo essere stata raggiunta, l'escursionista è stata medicata e stabilizzata sul posto. Successivamente è stata recuperata dall'elisoccorso Grifo, che l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova per gli accertamenti e le cure del caso.

Il marito della donna, rimasto illeso, è stato invece accompagnato fino all'automobile dai tecnici del Soccorso Alpino.

Redazione

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