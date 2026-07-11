Escursionista di 78 anni cade sul monte Sciguello: soccorsa in elicottero

Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di oggi sul monte Sciguello, nell'entroterra di Varazze, dove un'escursionista di 78 anni, residente a Genova, è rimasta ferita dopo una caduta lungo un sentiero.

L'allarme è scattato poco prima delle 17. La donna ha riportato una lesione all'arto inferiore sinistro. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, i Vigili del Fuoco e i militi della Croce Rossa di Urbe.

Dopo essere stata raggiunta, l'escursionista è stata medicata e stabilizzata sul posto. Successivamente è stata recuperata dall'elisoccorso Grifo, che l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova per gli accertamenti e le cure del caso.

Il marito della donna, rimasto illeso, è stato invece accompagnato fino all'automobile dai tecnici del Soccorso Alpino.