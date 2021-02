Cairo, salta l'edizione 2021 del Carnevale. Nuvarin e la sua corte: "Decisione difficile quanto inevitabile"

"Ci piacerebbe, anche quest’anno, vivere il Carnevale in spensieratezza e allegria come tanto piace fare a noi; ridere e scherzare di gusto, insieme a grandi e piccini portando avanti con orgoglio una tradizione che ogni anno si rinnova nel proprio fascino intramontabile. Quest’anno, purtroppo, non sarà possibile festeggiare tutti insieme: sarà un Carnevale diverso, ma non per questo meno sentito nei nostri cuori e nei nostri pensieri". Così Nuvarin e la sua corte, protagonisti del Carnevale di Cairo Montenotte che a causa delle restrizioni legate all'emergenza Coronavirus vedrà venir meno l'edizione 2021.