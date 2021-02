I commercianti savonesi pronti a scendere in piazza: il 22 febbraio manifestazione davanti alla Prefettura

Il mondo dei commercianti savonesi è pronto a scendere in piazza sulla scia di quanto già avvenuto in altre parti d'Italia (come ad esempio quest'oggi a Genova). Per lunedì 22 febbraio è stata infatti organizzata una manifestazione di protesta davanti ai cancelli della Prefettura per contestare le continue chiusure delle attività, definite in base alla zonizzazione delle regioni.

"Il mondo dei pubblici esercizi è ad oggi in ginocchio: servono risposte ed aiuti concreti. Da un anno ormai sono stati disattesi i sostegni economici, le regole di contenimento del contagio, una giustificata programmazione delle chiusure e tutte le varie rassicurazioni date da amministrazioni nazionali e locali, lasciandoci così di fatto in totale abbandono ad affrontare le oggettive difficoltà di gestione delle nostre attività. Il settore della ristorazione, somministrazione e tutto l'indotto, ma non solo, è stato travolto dalla totale o parziale chiusura delle attività con ingenti danni economici" spiegano gli organizzatori dell'iniziativa, gli stessi che lo scorso 29 aprile avevano simbolicamente consegnato le chiavi delle proprie attività al sindaco Caprioglio (leggi QUI).