Il dramma del lockdown e i problemi sociali diventano un thriller ispirato a una fiaba

Il dramma del lockdown e i problemi sociali diventano un thriller inspirato a una fiaba, ma il settore “artistico” è in crisi e le associazioni rischiano di morire. Diretti da M.Carmelo e G.Fazzeri, i due cortometraggi nati dalla penna di Dario Rigliaco sono la trasposizione drammatica di un “cappuccetto rosso” ai tempi del covid.

Il progetto è di una realtà culturale no-profit genovese, la “D&E Animation”, (con l’assistenza di “Genova Liguria Film Commission”), già nota per la serie “Game of Kings”, che nell’estate 2020 ha prodotto i corti “Rosso Sangue” e Lupo Nero”. Ambientati a Marzo 2020, in piena quarantena, nascono dall’ispirazione dell’autore ligure Dario Rigliaco, che ha pensato bene di sceneggiare una trasposizione della nota fiaba di Perrault. Per l’esattezza due versioni distinte: “Lupo Nero”, affidato alla direzione di Gioele Fazzeri (Game ok Kings, Near) punta tutto sulle problematiche sociali del periodo, dall’uso delle norme di sicurezza al fare la spesa al supermercato, ma non è un documentario, anzi, è un thriller vero e proprio. Il lupo, interpretato dal pluripremiato talento Alessandro Oliveri e doppiato dallo stesso autore (Rigliaco, ndr), userà una ragazzina per intrufolarsi in casa della nonna e tentare un rapimento, con un finale tutto da scoprire.

“Rosso Sangue”, affidato alla macchina da presa di Marino Carmelo, vanta già un alloro a un festival come semifinalista ed è la versione decisamente “pulp” di questo singolare progetto audiovisivo. Unico denominatore comune la mamma di Cappuccetto, interpretata in entrambi i cortometraggi da Rosa-Angela Rivituso, che si confronta con due stili opposti; da una parte una mamma premurosa e preoccupata per la nonna malata, dall’altra una madre da una vita decisamente più cruenta, avendo a che fare con le conseguenze di una vita “criminale” del marito, che si ripercuote sulla ragazzina, interpretata da Viviana Catta.

Due stili differenti, un’unica produzione. Grazie ad un’associazione sempre attiva sul territorio, che coinvolge il team di scenografi “Cri Eco”, la make up artist Jessica Iaci e gli attori, tutti liguri, pochi ma scelti con cura; tra le “bimbe” protagoniste, Beatrice Giustini (Lupo Nero) recita e canta.

I due corti della durata di quindici minuti saranno visibili in televisione, sul cn18 del digitale terrestre (telegenova), rispettivamente Martedì 16 Febbraio 2021 alle ore 19:30 (Lupo Nero –prima visione assoluta-) e Giovedì 18 Febbraio 2021 alle ore 19:30 (Rosso Sangue). Grazie alla collaborazione di Ipercoop centro commerciale l’aquilone di Genova Bolzaneto, Parco Villa dello Zerbino e importanti istituzioni a supporto, Lupo Nero e Rosso Sangue hanno fatto segnare il primo set in mascherina del 2020 post lockdown, perfettamente a norma con i protocolli di sicurezza, con la grande ambizione e la voglia di ricominciare a fare cinema.

“Questi due corti rappresentano tanto perché vorrei che un giorno possano diventare il ricordo di una timida ripartenza, un tentativo andato a buon fine, anche se breve, di voler fare attività, quell’attività che ci viene negata da troppo tempo e che sta diventando un problema per le associazioni come la D&E Animation, impossibilitate a sostenere le spese di una grande produzione. Non si riescono più ad affrontare le spese vive in assenza di eventi, teatri e sale cinematografiche. Ho il ricordo lontano di quando ci si poteva esibire nei ristoranti con spettacoli teatrali o cene con delitto, sembra una vita fa. Di questo passo rimarremo in pochi. Mi auguro che il governo e il comitato tecnico scientifico riesca a proporre le giuste norme di sicurezza utili a restituire il diritto al lavoro e all’arte, anche in questi campi in totale sofferenza” conclude Rigliaco.